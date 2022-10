Joel Embiid touché au pied depuis le début de saison

Philadelphie a perdu ses deux premiers matches de la saison, face à Boston et Milwaukee, et contrairement à James Harden, Joel Embiid n'a pas particulièrement brillé encore. Il n'est qu'à 20.5 points de moyenne, avec un petit 39 % de réussite au tir et il perd cinq ballons par match. On est loin du niveau d'un candidat au titre de MVP, comme lors des deux dernières années.

Forcément, Doc Rivers a été interrogé sur les prestations en demi-teinte de son joueur et il a livré une réponse. « Il a souffert d’une petite inflammation à la fasciite plantaire avant que la saison ne débute », a révélé le coach des Sixers. « Avant le camp d’entraînement, ça l’a empêché d’effectuer le programme de préparation, et il le fait actuellement. Il joue comme il faut. Il n’a pas bien joué, mais ça va. Cela arrive. On doit tout de même gagner ce genre de match. »

Comme sa star n'a pas pu se préparer correctement ces dernières semaines, l'entraîneur ne peut pas compter pleinement dessus. Rivers surveille donc le temps de jeu d'Embiid et cela limite ses performances. « L’élément principal avec Joel, c’est qu’on est contraint de modifier tôt dans la saison son nombre de minutes. On n’aime pas ça car on voulait avancer avec une rotation différente, et pour l’instant, on est obligé de procéder différemment pour lui permettre de jouer à plein pot. »

Les Sixers sont habitués à gérer les pépins physiques du Camerounais, qui n'est jamais vraiment tranquille avec son corps durant une saison. Voilà pourquoi son coach reste positif. « Je suis sans doute le moins inquiet de tous au sujet de Joel. Il n’a pas bien joué et ce n’est pas grave. Il va retrouver son rythme, sa condition physique, tout cela doit s’améliorer, mais ça va venir, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. »