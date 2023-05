Joel Embiid rouillé et ciblé par les Celtics

Comme Malcolm Brogdon le dit, les Celtics savent évidemment que Joel Embiid « est le point central » des 76ers. En revanche, « on ne savait pas s'il allait avoir toute sa vitesse ou sa condition physique parce qu'il a pris beaucoup de jours de repos. On voulait donc le faire courir et voir où il en était », poursuit le 6e homme de l’année.

Le pivot d’en face effectuait son retour, cette nuit pour le match 2 à Boston, après deux semaines d'absences en raison d'une blessure au genou. Celui-ci a réalisé cinq contres au cours d’une partie qui a largement tourné à l’avantage des locaux (121-87). Mais il a également dû beaucoup sortir de sa raquette puisque les Celtics avaient pour consigne de shooter davantage de loin. Résultat, après leurs 26 tentatives du premier match, ils ont shooté 51 fois à 3-points (20/51).

« J'ai trouvé que ça allait niveau protection de cercle, juge Embiid. C'est plus une histoire de paniers à 3-points et le fait de n'avoir pas su tenir le porteur de balle. Si on n'est pas en mesure de le faire, cela va créer des rotations. On a laissé passer des tirs à 3-points et ils en ont profité. »

De l’autre côté du terrain, le pivot a eu du mal. En 27 minutes de jeu, il a dû se contenter de 15 points (4/9 aux tirs), sa deuxième plus petite sortie de l'année, avec plusieurs ratés surprenants à proximité du cercle. « Il avait l'air rouillé, qualifie carrément son coach. En début de match, j'ai trouvé qu'il avait manqué de rythme à plusieurs reprises, et qu'on en avait manqué nous aussi. On s'y attendait. On savait qu'il y aurait des difficultés à le faire revenir. Je suis heureux qu'on ait réglé ce problème aujourd'hui. »

On imagine que sa superstar tiendra à afficher un autre visage lors du Game 3, vendredi prochain.