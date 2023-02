Joel Embiid et Nikola Jokic désignés "Joueurs du mois" en janvier

Comme à chaque début de mois, la NBA décerne ses trophées pour le mois précédent. En ce qui concerne les « Joueurs du mois », la ligue a ainsi encore décidé de mettre à l’honneur Joel Embiid, comme en décembre. Il faut dire que le pivot des Philadelphia Sixers a été le meilleur marqueur de la NBA en janvier, avec 34.9 points, 10.7 rebonds et 3.2 passes de moyenne, à 55% de réussite au tir dont 42% de loin. Et son équipe a remporté 8 des 10 matchs qu'il a disputés pour remonter dans le Top 3 de la conférence Est…

À l'Ouest, c'est Nikola Jokic qui a été choisi avec ses 24.0 points, 11.6 rebonds et 11.3 passes sur le mois de janvier, soit un triple-double de moyenne. Et ses Nuggets sont en tête de leur conférence en ayant remporté 10 des 12 matchs qu'il a joués sur le mois.

Quant aux « Rookies du mois », il s’agit de Paolo Banchero à l’Est et Keegan Murray à l’Ouest. L’ailier fort d'Orlando affiche 20.1 points, 5.9 rebonds et 3.2 passes de moyenne sur le mois tandis que l’ailier de Sacramento compile lui 14.0 points de moyenne, auxquels il ajoute 5.9 rebonds et 1.3 passe.