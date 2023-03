Joel Embiid et les Sixers trop forts pour les Wolves

Ni l'absence de James Harden, ni le fait d'avoir joué la veille contre les Pacers, et encore moins une équipe de Minnesota qui restait sur trois succès de rang n'ont semblé gêner les Sixers pour ce déplacement à Minneapolis. Joel Embiid (39 points) et Tyrese Maxey (27 unités) ont répondu présent dès le premier quart-temps, mais avec un Anthony Edwards qui marque déjà 15 points, Minnesota était devant à l'issue des douze premières minutes (27-24).

En deuxième quart-temps, l'attaque de Minnesota montre de gros signes de faiblesse. Philadelphie en profite pour conclure cette première période sur un énorme 27-9, porté par un Embiid dominant avec deux paniers primés et un tir à mi-distance. Les Sixers prennent ainsi quinze points d'avance à la pause (43-58). Les Wolves sont sonnés et le troisième quart-temps ne permet pas de se réveiller puisque le pivot All-Star continue son chantier.

Joel Embiid colle en effet 22 points dans le troisième quart-temps, soit un de moins que toute l'équipe de Minnesota ! Certes, Anthony Edwards (32 points) est toujours là pour marquer des points mais, étant trop seul, ce n'est pas suffisant pour résister. Pour définitivement plier l'affaire, les troupes de Doc Rivers commencent le dernier quart-temps avec un 11-2 et filent tranquillement vers la victoire. Succès autoritaire des Sixers donc, 94-117, le troisième d'affilée. Fin de série pour Rudy Gobert (6 points et 9 rebonds) et sa bande en revanche, bousculés et sans solutions.