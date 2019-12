Joel Embiid a mangé du Giannis pour Noël

Pour Noël, la NBA a comme toujours proposé un véritable festin. Parmi les affiches du jour, il y avait un alléchant Philadelphie-Milwaukee (121-109). Un match entre deux équipes qui ont faim de succès dans la Conférence Est. Mais c'était aussi un véritable duel entre deux joueurs insatiables : Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Et dans ce duel aux jeunes intérieurs qui ont les dents longues, le premier a mangé le second. L'intérieur camerounais a porté les Sixers vers ce succès prestigieux contre le meilleur bilan de la Ligue. Cette victoire pourrait ouvrir l'appétit d'une franchise toujours aussi solide à domicile (2 défaites en 18 matchs). Mais aussi celui d'Embiid qui a prouvé que s'il est capable de cartons offensifs, il est aussi un incroyable défenseur. Le joueur de 25 ans a mangé Antetokounmpo tout cru. Le MVP en titre était comme victime d'une indigestion sur le parquet du Wells Fargo Center. Le Grec a livré le pire match de sa saison. Ses 18 points, 14 rebonds et 7 passes ressemblent à la feuille de stats rendue deux jours plus tôt contre Indiana.C'est la première fois depuis le 23 décembre 2018 que le natif d'Athènes termine une rencontre avec moins de 30% de réussite aux tirs.Embiid a parfaitement neutralisé Giannis. Le Grec n'a mis que deux paniers (sur onze) quand il était défendu par l'intérieur des Sixers. Quatre petits points dont deux ont été marqués dans la première minute. La défense du choix numéro 3 de la draft 2014 a été la clé du match.« Je veux être le meilleur défenseur de la Ligue et je crois que ce soir je l'ai prouvé », a annoncé Embiid. Mais s'il rêve de ce trophée sous son sapin, le pivot pourrait presque nous faire oublier qu'en ce jour de Noël, il a rendu une copie à 31 points, 3 passes décisives et 11 rebonds. Un beau double-double qui confirme les efforts du natif de Yaoundé pour être plus complet et plus régulier depuis que Shaquille O'Neal lui a remonté les bretelles au début du mois. Comme si JoJo avait parfaitement obéi pour être sûr d'avoir ses cadeaux de Noël. Mais avec cette victoire, c'est toute la ville de Philadelphie qui a été gâtée.