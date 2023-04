Joel Embiid (52 points) et les Sixers arrachent la victoire face à Boston

Les Celtics, privés de deux titulaires - Jaylen Brown et Robert Williams III -, ont été dominés dès les premiers instants de la rencontre par Joel Embiid. Ils réagissent ensuite, mais c'est bien Philadelphie qui est devant après douze minutes (28-22). Heureusement pour les hommes de Joe Mazzulla, Embiid doit rester un peu sur le banc. C'est là que Boston frappe. Quand le pivot All-Star revient sur le parquet, les Sixers repassent devant avec sept points d'avance à la pause (53-46).

En troisième quart-temps, un panier primé d'Al Horford permet aux Celtics de se rapprocher. Embiid est toujours là et James Harden (20 points et 10 passes décisives) est très bon dans son rôle de distributeur, donc Philadelphie conserve ses possessions d'avance (72-67), même si c'est maigre. Tellement qu'avec un 10-2 des Celtics change la donne en début de dernier acte.

Malcolm Brogdon donne trois points d'avance avec un panier derrière l'arc et Marcus Smart enfonce le clou : Boston a cinq points de plus. Mais Joel Embiid est toujours aussi fort et ramène son équipe. Enfin, PJ Tucker sort du bois pour inscrire deux paniers à 3-pts dans les derniers instants. Les Celtics n'ont pas de réponse avec un Jayson Tatum (19 points à 7/20 au shoot) qui est passé à côté de son rendez-vous.

Les Sixers s'imposent finalement 103-101 avec un match XXL d'Embiid : 52 points à 20/25 au shoot, 13 rebonds et 6 passes décisives ! Cette défaite des Celtics offre quasiment l'avantage du terrain pour les playoffs aux Bucks, leaders de la conférence Est et de la ligue, qui possèdent désormais trois victoires d'avance sur Boston à trois matches de la fin.