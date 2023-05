Joe Mazzulla n'a pas voulu prendre de temps-mort pour les tirs de la gagne

Les Celtics ont eu deux balles de match dans ce Game 4 à Philadelphie. En fin de quatrième quart-temps, puis en prolongation. Et ce qui est commun aux deux actions, c'est la préparation. Les deux fois, Joe Mazzulla n'a pas voulu prendre de temps-mort et à chaque fois, Jayson Tatum a trouvé Marcus Smart, qui a manqué son tir en quatrième quart-temps et shooté trop tard en prolongation.

« Il faut faire confiance aux gars sur le terrain pour faire les bons choix », explique Tatum. « J’aurais dû passer la balle une seconde plus tôt en prolongation mais à la fin du quatrième quart-temps, le tir était bon. Parfois la balle rentre, parfois non, mais nous avons un bon groupe de gars, qui savent comment jouer, surtout dans ces situations. C’est simplement que les choses ne vont pas toujours dans le bon sens. »

Le coach des Celtics a donc préféré laisser ses joueurs trouver la solution et surtout ne pas donner à Doc Rivers la possibilité de mettre en place sa défense. « Nous avions le bon matchup », assume Joe Mazzulla. « Jayson a attaqué le cercle et il a fait le bon choix sous le cercle. Nous devons juste jouer avec un peu plus de rythme. »

Le problème c'est que les finalistes 2022 ont eu 18 secondes pour jouer cette dernière action en prolongation. Donc voir le shoot être tenté après la sirène n'est pas vraiment normal... « C’était proche » déclare Smart. « C’était un bon shoot, un bon choix par Tatum. Il a réalisé une bonne action, j’ai mis le tir, il n’est juste pas rentré à temps. »