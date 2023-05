Joe Mazzulla a oublié le trophée de Marcus Smart

Drôle de phrase prononcée par Joe Mazzulla à la fin de sa conférence de presse. « Je suis le pire des coachs » avait assez bizarrement lancé l’entraîneur des Celtics…

Pourquoi ? « Je m'excuse. On venait juste de rentrer d'une session vidéo et j'ai manqué l'occasion de féliciter l'un de nos joueurs. Le temps passé avec les gars est sacré pendant la séance vidéo. Je venais d'apprendre que (Marcus) Smart avait remporté le 'Hustle Award', et on a passé toute la séance sans que je le félicite. Je crois que quelqu'un m'a posé la question, et mes yeux se sont illuminés et j'ai dit : 'Quel idiot' », explique le coach.

Déjà récipiendaire du trophée, qui récompense le joueur « le plus combatif » grâce à l’utilisation des stats avancées comme les ballons déviés ou les passages en force provoqués, en 2019 et 2022, Marcus Smart n’en voudra certainement pas à son coach.

Mais Joe Mazzulla met un point d’honneur à célébrer les réussites de ses joueurs.

« C'est important. Dans certaines situations, il s'agit de l'équipe, nos gars ont ça en tête. Mais j'aime vraiment montrer mon estime lorsque les gars reçoivent des récompenses individuelles. J'aime particulièrement cette récompense en raison des sacrifices et du travail qu'ils ont consentis. En partant de là, je pense devoir être meilleur », râle le coach.