JO 2020 : LeBron James dans la liste de 44

Et si LeBron James disputait ses quatrièmes Jeux Olympiques ? Sacré en 2018 et 2012, le « Choosen One » fait partie de la pré-liste de 44 joueurs dévoilée par la Fédération américaine ce lundi, à 164 jours de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo. « C’est une possibilité que je fasse les JO » avait déclaré en décembre dernier, la star des Lakers, qui expliquait avoir très envie d’être coaché par Gregg Popovich une fois dans sa carrière. Absent des JO 2016 à Rio, où ses compatriotes avaient remporté la médaille d’or, LeBron James avait également zappé la Coupe du Monde en Chine en septembre dernier, comme toutes les stars NBA, ce qui avait valu à Team USA une élimination en quarts de finale contre la France.

Encore deux rescapés de Pékin 2008 !

Sur les 44 joueurs présents dans la liste, les douze qui étaient présents en Chine sont là (White, Mitchell, Harris, Smart, Barnes, Brown, Tatum, Plumlee, Turner, B.Lopez, Middleton, Walker), mais aussi neuf des douze joueurs titrés à Rio (Barnes, Butler, DeRozan, Durant, George, Green, Irving, Lowry, Thompson), sept joueurs présents à Londres (Davis, Durant, Harden, James, Love, Paul, Westbrook) et deux présents à Pékin (James, Howard). Des joueurs comme Kevin Durant et Klay Thompson, qu'on ne devrait pas revoir cette saison, ont également été retenus. Par ailleurs, hormis Trae Youg, tous les joueurs américains qui disputeront le All Star Game ce dimanche à Chicago sont dans la pré-liste. Des joueurs comme Zach LaVine, Carmelo Anthony (qui a déjà disputé quatre JO) ou encore Zion Williamson sont également absents. La liste définitive des douze joueurs retenus sera dévoilée début juin, avant même la fin des play-offs NBA. Quoi qu'il arrive, cette équipe américaine a tout pour être impressionnante l'été prochain !



La pré-liste des 44 Américains :

Meneurs-arrières

Stephen Curry – Damian Lillard – Kyrie Irving – Chris Paul – Russell Westbrook – Mike Conley – Kemba Walker – Kyle Lowry – Marcus Smart – Derrick White – Malcolm Brogdon – James Harden – Klay Thompson – Bradley Beal – Devin Booker – DeMar DeRozan – Donovan Mitchell – Victor Oladipo – Joe Harris

Ailier-ailiers forts

LeBron James – Kevin Durant – Kawhi Leonard – Paul George – Jimmy Butler – Jayson Tatum – Jaylen Brown – Harrison Barnes – Khris Middleton – Tobias Harris – Gordon Hayward – Kyle Kuzma – Brandon Ingram

Intérieurs

Anthony Davis – Bam Adebayo – LaMarcus Aldridge – Kevin Love – Montrez Harrell – Draymond Green – Myles Turner – Andre Drummond – Brook Lopez – Mason Plumlee – Dwight Howard – Javale McGee