Jimmy Butler revient et brille contre New York

Touché à la cheville droite en fin de match dans le Game 1, Jimmy Butler a manqué le Game 2 contre les Knicks. Pour cette troisième manche, à Miami, l'ailier était de retour. Il a inscrit 28 points, dont 10 dans le premier quart-temps, à 9/21 au shoot, dans la victoire du Heat.

« Je me sens bien », assure-t-il. « Il a fallu beaucoup récupérer et m’assurer que je puisse bouger. J’ai une très bonne équipe derrière moi, que les gens ne voient pas et qui est toujours là pour moi, qui s’assure que j’ai tout ce dont j’ai besoin pendant que je ne suis pas sur le terrain pour récupérer. »

Erik Spoelstra a même rassuré après la partie sur une petite douleur ressentie par Butler en troisième quart-temps, à la cuisse. Le joueur est revenu en dernier acte et tout va bien. La preuve : il a conservé son niveau malgré ce match manqué puisqu'il n'a pas encore terminé une rencontre sous la barre des 25 points en playoffs.

« Il est sur sa lancée », déclare Bam Adebayo. « Il joue à un très haut niveau. Le truc avec lui, c’est qu’il faut simplement lui donner de l’espace. Dès qu’il est en un-contre-un face à un intérieur, c’est soit panier, soit faute. »