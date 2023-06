Jimmy Butler, l'héritier de Dwyane Wade

Neuf ans après la finale perdue par LeBron James et Dwyane Wade face aux Spurs, et trois ans après la finale perdue dans la « bulle » d'Orlando face aux Lakers, Jimmy Butler va disputer ce soir son premier match des Finals à Miami. Arrivé au Heat en 2019, l'ancien arrière des Sixers avait été influencé par le discours de Dwyane Wade, qui voulait en faire son successeur pour représenter l'identité de la franchise. Les deux sont proches dans la vie, et ils sont issus de la même université : Marquette.

« D-Wade m’a toujours dit d’être moi-même, de rester celui que je suis, et de créer ma propre histoire. Il m’a dit de faire ce que j’aime, et c’est de gagner. Il est à mes côtés depuis très longtemps maintenant. Je lui en suis très reconnaissant. Il est pour beaucoup dans le fait que je sois là. Je n’aime pas être comparé à lui, mais s’il y a une chose que je veux être comme lui, c’est être champion NBA. C’est ce qu’il faut que je fasse. »

"Playoffs Jimmy" n'existe pas

Pour rester lui-même, Butler ne cherche pas à en faire trop. Même s'il a inscrit 56 points face aux Bucks, et que sa moyenne de points est en forte hausse, il ne veut pas devenir un spécialiste de l'attaque. Considéré comme l'un des meilleurs "two way players" de la NBA, il veut avoir un impact des deux côtés du terrain sans tirer la couverture à lui.

« Je ne suis pas un scoreur. Ce n’est pas parce que je marque beaucoup de points dans un match, que je suis un scoreur » nuance-t-il. « Je ne suis pas quelqu’un qui prend un grand volume de tirs. Je ne fais rien de ça. Je ne me force pas à scorer. Je me force uniquement à gagner. Si je passe sur chaque possession, et qu’on gagne, je m’en fiche. Si je shoote sur toutes les possessions, et qu’on gagne, je m’en fiche. Cette histoire de "Playoffs Jimmy" n’existe pas. Je veux juste gagner, comme tout le monde. Je ne me préoccupe pas beaucoup d’autres choses que de gagner. »