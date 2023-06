Jimmy Butler, le leader idéal du Heat

Comme en 2020, Jimmy Butler a mené le Heat vers les Finals, face à Denver. Au fil des années, à Minnesota comme à Philadelphie, l'ailier a été un leader pour son équipe. Mais c'est bien à Miami que son style prend sa pleine mesure. La franchise colle bien avec sa personnalité et Butler est idéal pour le Heat.

« Je ne panique jamais, je suis très calme. Je suis constant dans tout ce que je fais, avant, pendant ou après le match », explique-t-il. « Et je pense que quand mes coéquipiers me regardent faire ça, alors ils font pareil. J’aime ça chez eux : ils ne paniquent jamais non plus. Beaucoup de mes coéquipiers ont fait de moi ce leader qui est devant vous. Je ne suis pas parfait, mais je suis moi. Mon style de leadership colle bien à Miami. Je dois rendre hommage à Dwyane Wade, qui m’a parlé de la culture d’ici et du fait qu’elle est compatible avec moi. C’est un mariage parfait. »

Si Bam Adebayo estime que le leadership de Butler est « difficile à expliquer » car il est « différent », Erik Spoelstra et Duncan Robinson avancent des pistes. « Jimmy est un leader avec son état d’esprit, son âme, son esprit de compétition », commence le premier. « On pourrait écrire un roman sur son leadership », poursuit le second. « Il le fait à sa manière. Butler est une présence apaisante. L’expérience et le travail fourni expliquent cela. »

Kyle Lowry parle lui de la star de Miami comme du « compétiteur ultime » quand Caleb Martin s'inspire du parcours de Butler, qui n'est pas arrivé en NBA avec l'étiquette de superstar dans le dos. « Ça compte, on en parle tout le temps. Notre leader fut drafté en 30e position. Il n’était pas un gros choix de Draft. Son parcours est très similaire aux nôtres. Il a été négligé par beaucoup, au lycée et à l’université. Il n’était pas courtisé par les plus grandes universités. Regarder un tel joueur, ça donne de l’espoir. »