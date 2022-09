Jeff Van Gundy ne croit pas dans les Knicks

Les Knicks avaient frappé un gros coup au début du marché des transferts en signant Jalen Brunson, l'ancien meneur des Mavericks. Une signature synonyme de grandes ambitions, et pendant tout l'été, on a vécu au rythme des discussions sur le transfert de Donovan Mitchell.

Finalement, les Knicks n'ont pas répondu aux exigences des dirigeants du Jazz, et Brunson sera la seule recrue marquante pour retrouver les playoffs, et pour Jeff Van Gundy, ancien coach de New York et aujourd'hui consultant TV, ce sera insuffisant. "Les Knicks ont de bons joueurs, mais quand on les compare à la concurrence de l'Est, cet effectif n'est pas au même niveau. Ils pourraient surprendre tout le monde et atteindre les playoffs. Mais quand je regarde la conférence, je me dis qu'il faut les voir entre la 8e et la 13e place. Ils sont loin d'avoir une place assurée en 'play-in'" prévient JVG.

Pas de joueur du Top 20 de la NBA

Le "play-in", c'est le tournoi de fin de saison qui concerne les formations classées entre les 7e et 10e place, et ce serait évidemment une grosse déconvenue si les Knicks étaient obligés d'en passer par là. "La seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord est que si les Knicks veulent faire un bond au classement, ils doivent avoir un gars, ou deux, autour duquel construire", poursuit Van Gundy. "Je ne suis pas négatif. Randle a été All-Star, ils espèrent que Barrett continuera à devenir un joueur plus efficace et Jalen est dans la catégorie des All-Star en puissance".

Randle-Barrett-Brun forme effectivement un joli "Big Three" mais selon Van Gundy, aucun des trois n'appartient à la crème de la crème : "Il faut un joueur du Top 20 de la ligue. C'est autour de ça qu'on construit. Ils en sont toujours à la recherche".