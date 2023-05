Jayson Tatum en mode Kobe Bryant face aux Sixers

Alors qu’il en était à 1/14 au tir, Jayson Tatum est finalement sorti de sa torpeur pour inscrire 14 de ses 19 points dans le « money-time » du quatrième quart-temps face aux Sixers.

"En toute modestie, je suis l'un des meilleurs joueurs au monde" a-t-il réagi. "On traverse des difficultés, on traverse des crises... Mais c'est long un match, et heureusement, j'ai de supers coéquipiers pour tenir le coup. Ils croient tous en mois. Ils m'ont dit : 'Continue à trouver de bonnes positions. Cela va tomber de dedans. Continue à avoir un impact sur le match par d'autres moyens.' Et tout ce qui compte, c'est qu'on a gagné le match. On s'est donné une nouvelle chance, et on revient à domicile pour le Game 7."

Comme Kobe Bryant, son idole, Jayson Tatum assure ainsi qu’il ne doute jamais. Peu importe s’il rate tous ses tirs, il va continuer à les prendre… "J'y crois vraiment et je le sais.

"C'est facile de dire qu'on est l'un des meilleurs quand on marque 35 ou 40 points, mais je pense que c'est une preuve de caractère quand on peut se le dire alors qu'on n'a mis qu'un seul tir. Les choses ne vont pas dans votre sens, mais vous restez le même, avec le même mental, le même caractère, que ça se passe bien ou pas. J'ai simplement continué à croire en moi jusqu'à ce que les choses tournent dans mon sens."