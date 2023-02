Jayson Tatum clutch, Joel Embiid dépité...

Jayson Tatum qui rit, Joel Embiid qui pleure. Le premier a inscrit le 3-points de la victoire (110-107) pour les Celtics face aux Sixers. Le second a bien failli arracher la prolongation de sa moitié de terrain, sur un tir à 3-points fou qui est rentré… mais un peu trop tard.

"J'aurais aimé pouvoir shooter plus tôt, mais quand je me suis retourné, j'ai vu que Derrick White était là et je ne pouvais pas shooter", décrit le pivot des Sixers. "Donc j'ai dû revenir sur ma droite pour essayer de déclencher. Malheureusement, c'est l'histoire de ma vie."

Joel Embiid et les Sixers ratent en effet souvent le coche ces dernières saisons. Pas loin des sommets à plusieurs reprises, il y a toujours quelque chose pour les empêcher de faire basculer les choses en leur faveur. Cette fois, il s’agissait de quelques dixièmes.

"Je m'en fiche", explique Joel Embiid sur l’impact qu’aurait eu son tir s’il avait été valide.

"Il n'a pas compté, mais j'imagine que c'est un bon highlight pour tout le monde. Les réseaux sociaux et tout ça. Mais il n'a pas compté et nous avons perdu le match. C'est frustrant de perdre ce type de rencontres, surtout quand on mène de tant de points. C'est frustrant."

En face, Jayson Tatum pouvait lui sourire… et souffler.

"J'avais le sentiment qu'il n'allait pas compter" assure l'ailier sur le dernier tir de Joel Embiid. "Mais c'est la NBA. Tout peut arriver."