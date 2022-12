Jayson Tatum adore jouer et briller pour Noël

41 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et une victoire nette (139-118) face aux Bucks, principaux rivaux des Celtics à l’Est. La soirée de Noël fut parfaite pour Jayson Tatum dans son duel avec Giannis Antetokounmpo, un de ses rivaux dans la course au MVP.

"C'est sympa. C'est sympa de jouer à la télévision nationale, c'est sympa de jouer à Noël", explique l’ailier de Boston. "Et ces duels sont sympas. Il faut affronter les meilleurs joueurs, ça augmente votre propre niveau de jeu. La compétition est enthousiasmante, et c'est pour ça qu'on pratique ce sport. Ces moments, ces duels... Si vous ne pouvez pas élever votre niveau pour ces matchs, vous vous êtes trompés de métier."

Contrairement à d’autres, Jayson Tatum est ainsi très fier de jouer le 25 décembre."C'est vraiment un honneur. J'ai déjà dit plusieurs fois que j'adore être sur le terrain par rapport à tout ce que représente le fait de jouer à Noël. C'est la sixième année de suite et je ne le prends pas pour acquis. Quand j'étais gamin, ça faisait partie de la tradition. On mangeait, on était en famille, on regardait les matchs et je m'imaginais disputer ces rencontres un jour. Maintenant, je peux le faire."