Jayson Tatum (51 points) et les Celtics éliminent facilement les Sixers

Après quelques minutes de flottement, les Sixers entrent pleinement dans la partie. Ils trouvent plusieurs fois PJ Tucker dans le coin, qui marque à 3-pts. L'intérieur inscrit onze points rien qu'en premier quart-temps et Philadelphie prend les commandes après douze minutes (20-29). Jayson Tatum monte en puissance et enchaîne les shoots en deuxième quart-temps pour ramener Boston dans le match (55-52).

Mais tout va se jouer en troisième quart-temps. Les Sixers sont totalement perdus en attaque. Ils accumulent les tirs ratés puis les ballons perdus. Joel Embiid (15 points) ne trouve aucune solution pour peser, James Harden est transparent (9 unités) et chaque possession est un enfer. Alors que, en face, Tatum se régale à marquer des shoots difficiles ou non et les Celtics frappent à 3-pts. Les temps-mort de Doc Rivers n'y font rien : les Sixers encaissent un 28-3 en quelques minutes !

Le match est donc plié ou presque avant le dernier quart-temps (88-62). Tatum, encore lui, ne laisse aucun espoir et inscrit ses derniers paniers pour franchir la barre des 50 points dans un Game 7. Il s'offre ainsi un record de points (51) pour un tel match. Les Celtics s'imposent 112-88 sans trembler après une deuxième mi-temps parfaite et filent en finale de conférence rejoindre Miami, comme en 2020 et 2022. Les Sixers, eux, sont encore éliminés en demi-finale de conférence, pour la troisième année de suite...