Jaylen Brown quitte l'agence sportive de Kanye West

Depuis quelques jours, Kanye West est au centre des polémiques aux États-Unis pour des déclarations antisémites. Une situation sur laquelle Jaylen Brown a réagi en début de semaine. Pourquoi lui ? Parce que le joueur de Boston est représenté par Donda Sports, une agence sportive fondée par le rappeur américain.

« Je n’approuve pas la haine émise envers des individus ou des communautés. Je suis une voix importante de ma communauté, que j’essaie continuellement de tirer vers le haut », avait déclaré le joueur dans un premier temps. « Quand j’ai choisi Donda Sports, c’était pour ce que cela représentait : l’éducation, l’activisme, les familles monoparentales. Et je pense que c’est toujours le cas. La plupart des activités communautaires dans lesquelles j’agis sont une traduction directe de ce que cette organisation représente, et les valeurs qu’elle transmet. »

Sauf que dès le lendemain de cette déclaration, et après avoir appris, comme tout le monde, que la marque Adidas mettait fin à sa collaboration avec Kanye West, l'ailier des Celtics a fait machine arrière. Il s'explique dans un communiqué publié sur Twitter. « Au cours des dernières 24 heures, j’ai pu réfléchir et mieux comprendre comment mes déclarations précédentes manquaient de clarté pour exprimer ma position contre les récentes remarques et actions publiques. Pour cela, je présente mes excuses », affirme-t-il. « Et en cela, je cherche à être le plus clair possible. J’ai toujours, et je continuerai toujours, à m’opposer fermement à tout antisémitisme, discours de haine, déformation de la réalité et rhétorique oppressive de quelque nature que ce soit. »

Si bien qu'il a finalement décidé de changer d'avis et de quitter l'agence de Kanye West. « À la lumière de cela, après en avoir discuté, je reconnais maintenant qu’il y a des moments où ma voix et ma position ne peuvent pas coexister dans des espaces qui ne correspondent pas à ma position ou à mes valeurs. Et, pour cette raison, je mets fin à mon association avec Donda Sports. »