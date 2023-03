Jaylen Brown ne promet rien aux Celtics

En fin de contrat en 2024, Jaylen Brown peut prolonger dès cet été avec les Celtics. Pourtant, l’arrière/ailier ne veut faire aucune promesse à Boston et ses fans.

"Je n'en sais rien... Tant qu'on a besoin de moi... Cela ne dépend pas de moi..." répond-il ainsi. "Nous verrons ce qu'ils pensent de moi au fil du temps et ce que je pense d'eux au fil du temps. J'espère que, quoi qu'il en soit, cela aura du sens. Mais je resterai là où on veut de moi. Là où on a besoin de moi et où on me traite correctement."

C’est que Jaylen Brown a encore en tête les discussions autour de Kevin Durant, l’été dernier, Jayson Tatum étant clairement intouchable. Mais pas lui…

"Kevin et Jayson sont potes, ils s'entraînaient ensemble… Je n'avais pas de certitude sur l'énergie qui se dégageait. Je n'étais pas certain de la direction que voulait prendre la franchise."

D’autant qu’il vit également mal certaines critiques venues des fans du Massachusetts, notamment lors de son soutien à Kyrie Irving, ou aux côtés de Kanye West.

"Il ne s'agit pas de tous les supporters des Celtics, mais il y a une partie des supporters qui pose problème. Si vous faites un mauvais match, ils relient ça à votre personnalité. Je pense vraiment qu'il y a une petite partie de la Celtic Nation qui est extrêmement toxique et qui ne veut pas voir les athlètes utiliser leur plateforme, qui veut juste qu'on joue au basket, qu'on les divertisse et qu'on rentre chez nous. C'est un problème pour moi".