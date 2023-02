Jaylen Brown espère toujours pouvoir jouer le All-Star Game

Kevin Durant, Zion Williamson, Stephen Curry… Jaylen Brown rejoindra-t-il cette liste des All-Stars blessés qui ne pourront pas prendre part au All-Star Game, ce 19 février à Salt Lake City ?

Victime d’un coup de coude (involontaire) de son coéquipier Jayson Tatum sur un rebond, l’arrière/ailier des Celtics a été victime d’une fracture de la mâchoire, mais il espère toujours pouvoir être en tenue pour son deuxième match des étoiles…

« J'ai dû passer quelques scanners, voir un tas de spécialistes et de médecins différents pour obtenir toutes les informations. Mais ils sont arrivés à la conclusion que je n'avais pas besoin d'être opéré, donc c'est une bonne chose. Je suis simplement heureux de ne pas avoir à passer par ce processus, car j'aurais probablement manqué beaucoup plus de matchs. Donc, je ne pense pas que ce sera trop long. Ça ira », a-t-il ainsi expliqué.

Jaylen Brown ne veut donc pas déclarer forfait trop vite.

« Je prends les choses au jour le jour. Je laisse simplement le gonflement diminuer, la douleur s'atténuer et je verrais à partir de là. Je me sens beaucoup mieux, c'est sûr. J'ai toujours un peu mal mais je me sens mieux depuis les deux premiers jours ».

S’il ne devrait pas se faire opérer, le joueur de Boston devrait toutefois porter un masque de protection s’il veut pouvoir retrouver les terrains dans un futur (très) proche.