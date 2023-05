Jaylen Brown espère que les Celtics y croient encore...

Comme les Lakers, les Celtics ont un pied et quatre orteils en vacances puisqu'ils sont aussi menés 3-0 dans leur série face au Heat. Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe ne s'est qualifiée après avoir été menée 3-0. Le plus inquiétant, c'est la manière. Le coach parle de "déconnexion" au sein du groupe, et Jaylen Brown le confirme à demi-mots.

« Je ne sais même pas par où commencer. C’est évidemment une déception. J’ai l’impression que nous avons laissé tomber nos fans, notre franchise, nous nous sommes laissés tomber nous-mêmes, et c’était collectif. Nous pourrions pointer du doigt untel ou untel, mais en fait, c’est simplement gênant ».

Ce qui est gênant, c'est que le groupe semble avoir lâché son coach, mais aussi ses fondamentaux. La défense n'est plus là, et en deuxième mi-temps, on a clairement eu l'impression que les joueurs avaient hissé le drapeau blanc. « Je ne crois pas… Je n’espère pas… Personnellement, je ne suis pas comme ça, et je vais me battre jusqu’au bout. Je vais faire en sorte que nos gars soient prêts pour le prochain match, et qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. Au final, c’est ce que nous devons faire, et c’est comme ça que je vois les choses. La série n’est pas encore terminée. Les choses se présentent mal, mais on va jouer, avec fierté, et on donnera le meilleur de nous-mêmes. »