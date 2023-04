Jaylen Brown en pleine campagne de promotion

"J'apprécie de ne pas trop me préoccuper de ce que pensent les autres, mais dans ces moments-là, je n'ai pas trop le choix. Merde, je vais faire campagne pour moi-même".

Si Jaylen Brown est bien décidé à se vendre, c’est parce que l’arrière/ailier des Boston Celtics joue gros avec sa place dans les All-NBA Teams. S’il est ainsi élu dans l’une des trois équipes, il peut faire grimper sa prochaine prolongation de contrat à 290 millions de dollars sur cinq ans. Contre 190 millions de dollars sur quatre ans s’il n’y est pas…

"Je pense que je le mérite amplement. Nous sommes la deuxième meilleure équipe de la ligue. Je n'ai joué que du basket qui gagne, j'ai aidé à mener l'équipe et je suis dans le [Top] 10 en termes de scoring tout en étant efficace. Je pense qu'en regardant les critères, j'y réponds largement" détaille-t-il. "Nous avons dominé la majeure partie de la saison. J'ai été sur le terrain. Qu'est-ce que les gens veulent de plus ? Mais bon, ce n'est pas de mon ressort".

Avec ses 26.6 points, 6.9 rebonds et 3.5 passes décisives de moyenne, à 49% de réussite dont 34% à 3-points, Jaylen Brown a de très solides arguments à faire valoir. Et il devrait logiquement être présent parmi les 15 meilleurs joueurs de la saison… à moins que les postes ne lui jouent un vilain tour, lui qui peut à la fois être considéré comme un « guard » et un « forward ».