Jaylen Brown absent pour une voire deux semaines à Boston

Surprise à une heure et demie du début du choc au sommet de la conférence Est entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics. Car si on savait que Kevin Durant ne pouvait pas tenir sa place, l’absence de Jaylen Brown au coup d’envoi n’était pas prévue…

Son club a pourtant annoncé que l’arrière/ailier avait été victime d’une élongation durant la rencontre de la veille face aux Pelicans. Jaylen Brown (41 points, 12 rebonds) y avait pourtant brillé, mais il doit désormais rejoindre l’infirmerie du club du Massachusetts.

La durée de son indisponibilité ? Une à deux semaines, a précisé Joe Mazzulla. Ce n’est donc pas une catastrophe, mais les Celtics vont quand même devoir compenser les 27.2 points, 7.1 rebonds, 3.2 passes et 1.1 interception de moyenne qu’apporte chaque soir Jaylen Brown. D’autant que Jayson Tatum semble lui perdre du rythme ces derniers temps.

Avec cinq victoires consécutives, Boston reste en tout cas solidement accroché à la première place de l’Est (31 victoires - 12 défaites) avec près de trois victoires d’avance sur ses poursuivants.