Jason Kidd s'inquiète pour Luka Doncic, qui risque de s'épuiser rapidement

Jason Kidd est inquiet. Parce que le début de saison de Dallas est poussif (6 victoires - 5 défaites) mais surtout parce que Luka Doncic donne déjà des signes de fatigue… Stratosphérique sur les neuf premières rencontres, il a par contre été en difficulté sur les deux dernières sorties de son équipe.

« On se dit qu'il est humain. Quand tout le monde s'en prend à toi en défense, chaque soir, et qu'on te demande de tout gérer en attaque, cela va se voir au bout de 25 matchs. Je dirais autour de Noël », explique son coach, qui ajoute que « le revers de la médaille est qu'il tombe beaucoup au sol en ce moment. C'est l'un des domaines dont on va parler, je vais essayer de faire en sorte qu'il tombe moins. »

Jason Kidd cherche ainsi des moyens de ne pas trop tirer sur la corde avec sa star, après l’épopée jusqu’en finale de conférence de la dernière saison, puis l’EuroBasket.

« Il y a des possessions où (les autres) doivent aider Luka en défense parce qu'il en fait beaucoup en attaque. On doit être capables de trouver cet équilibre pour qu'il participe en défense, afin que cela nous aide à gagner des matchs. Mais son 'Usage Rate' est si élevé qu'il y aura parfois des situations où il ne participera pas. Ça arrive, je suis passé par là ».

Le souci, c’est peut-être que l’effectif manque de soutien, surtout avec le départ de Jalen Brunson, l’autre créateur de l’équipe, pour les Knicks. « On a un groupe (mais) il n'a pas de Robin à ses côtés », conclut l’entraîneur.