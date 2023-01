Jason Kidd peste contre la défense de ses Mavs

« Peu importe le bilan de l'équipe, tout le monde marque dans cette ligue ou est capable de le faire. Donc il faut défendre. En ce moment, on ne défend pas. » Ce constat est celui de Jason Kidd à l’issue de la troisième défaite de suite de son équipe, cette nuit face aux Hawks (122-130).

Ces derniers ont pu dérouler tranquillement leur basket sur le parquet texan. Avec 130 points inscrits à 57% de réussite, dont 50% de loin, huit joueurs à 10 points ou plus dont 30 pour le seul Dejounte Murray, Atlanta a enregistré une quatrième victoire de suite.

« On doit continuer à demander ou à exiger que ces gars défendent. Ce n'est pas seulement l'attaque. Ce soir, on a encaissé 130 points et l'équipe adverse a tiré à 57%. C'est (comparable à) une séance de tirs. En faisant ça dans cette ligue, peu importe si vous avez Luka (Doncic), Kareem (Abdul-Jabbar) ou LeBron (James), vous allez perdre. Peu importe le nombre de points que vous marquez, il vous manquera toujours quelque chose », peste encore Jason Kidd.

Son équipe sortait d’une double défaite sur le parquet des Blazers avec 136, puis 140 points encaissés, et à chaque fois plus de 50% de réussite pour Damian Lillard et sa bande. « Donc jusqu'à ce qu'on fasse plus d'efforts en défense et qu'on comprenne ce qu'on doit faire, on va marquer 120 points, mais on va en prendre 130, 140. Un soir, on va peut-être en prendre 150, mais ça ira parce qu'on aura marqué », ironise le coach dont l’équipe avait pourtant progressé en défense l’an passé. Ce n’est plus le cas cette saison.