Jarred Vanderbilt se trouve « complémentaire » des stars des Lakers

« Je leur suis complémentaire. » Le constat est celui de Jarred Vanderbilt, nouvelle recrue des Lakers, en référence aux deux vedettes de l’équipe, LeBron James et d’Anthony Davis. « En parlant avec eux, en mettant de l’énergie, en étant présent au rebond et en défendant … J’ai l’impression que c’est ce que j’apporte, énumère l’ancien joueur du Jazz, transféré il y a quelques jours. Je pense que c’est complémentaire de ces gars ainsi que des autres joueurs de l’équipe et comme je le dis, je suis super enthousiaste d’être ici et de pouvoir montrer ce que je sais faire. »

Lors de son premier match avec les Lakers, ce joueur, connu pour ses qualités défensives et au rebond, a inscrit 12 points à 5/7 au tir avec également 8 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en seulement 17 minutes. Une performance prometteuse des deux côtés du terrain qui a contribué à la victoire de sa nouvelle équipe sur le parquet des Warriors.

« J’ai le sentiment que je peux beaucoup changer en défense, juge l’ailier-fort. Je suis capable de défendre sur plusieurs positions, nous avons beaucoup de gars très polyvalents et qui peuvent évoluer à plusieurs positions. Je suis un joueur de basket. Mettez-moi sur le terrain et je serai capable de me débrouiller. J’ai l’impression d’être complémentaire de beaucoup de personnes dans cette équipe, en général. »