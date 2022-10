James Harden voulait plus de compliments pour avoir baissé son salaire

James Harden aurait pu toucher 47 millions de dollars durant la saison 2022/2023. Pour cela, il devait activer la dernière année de son contrat cet été. Il ne l'a finalement pas fait. Il était donc libre de signer où il le souhaitait et a décidé de repartir avec les Sixers, pour deux années supplémentaires dont la seconde est, elle aussi, en option.

Si bien que cette année, il gagnera finalement 33 millions de dollars. "C'était la bonne décision à prendre, non seulement pour moi, mais pour la franchise, afin de nous donner les meilleures chances de mettre en place les pièces du puzzle", a-t-il expliqué.

Le meneur de jeu a par conséquent fait une croix sur 14 millions de dollars, qui ont permis aux Sixers de recruter durant l'intersaison. Face à ce sacrifice financier, qui n'arrive pas tous les jours chez les stars NBA, l'ancien joueur de Houston aurait voulu obtenir davantage de compliments.

"Mais devinez quoi ? Je m'en fiche. C'est comme s'il y avait un cliché autour de moi : les gens aiment toujours parler d'Harden. Ils ne me connaissent pas donc ils ont l'impression qu'ils peuvent dire n'importe quoi. S'il y a une chose que je ne vais pas faire, c'est leur donner de l'attention. Je ne vais rien dire publiquement ou dans les médias. Je m'en moque car je suis à l'aise avec ce que je fais sur et en-dehors du terrain. J'ai de la chance d'être dans cette position et je vais continuer d'être moi-même."