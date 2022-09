James Harden soulagé d'être à 100%

Depuis son départ de Houston, James Harden est sur une pente glissante, et son transfert à Philadelphie ne lui a pas permis de redresser la barre. Pour certains, c'est le poids des ans. Pour d'autres, c'est le (sur)poids tout court. Pour l'intéressé, c'est tout simplement la faute à des pépins divers et variés.

"À ce stade de la saison, il s’agit de suivre un régime, de se reposer correctement et de gagner de la masse musculaire, ce que j’ai toujours eu" , a-t-il expliqué sur sa silhouette affiné. "C’est juste que pendant un an et demi, je n’étais pas en assez bonne santé pour faire le travail nécessaire comme j’en ai l’habitude. Cet été a été énorme pour moi à cet égard avec des courses de côte et l’haltérophilie, puis l’ajout d’éléments dans mon jeu, également."

Un gros coup de blues

Lassé qu'on critique son physique depuis des mois, Harden est tout simplement heureux d'être enfin à 100% de ses moyens, et c'est pour cette raison qu'il préfère ne pas commenter les articles et les débats sur sa méforme.

"La plupart du temps, je suis seul avec moi-même" , a déclaré James Harden. "Les médias ou qui que ce soit d’autre, parlent et lancent leurs petits coups de gueule et leurs piques ou quoi que ce soit d’autre. Et je ne réponds jamais, simplement parce que je sais qui je suis et ce que je suis. Mais mentalement, c’était très, très difficile pour moi, simplement parce que j’aime le basket. Même si l’argent n’était pas en jeu, je jouerais au basket. Et avant les blessures, je pense que tout le monde le savait".

Les maux physiques peuvent aussi avoir un impact sur le mental, et Harden n'a pas échappé à ces moments de blues.

"C’était très difficile. Beaucoup de moments difficiles, beaucoup de moments sombres, que je n’avais jamais vraiment traversés parce que j’étais toujours en bonne santé et que je jouais au basket. Mais je suis dans un très bon état d’esprit et je sens que je suis de retour là où je devais être, là où je suis censé être. Cet impression est géniale."