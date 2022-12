James Harden s’en prend à la « structure » des Nets

« Je n’ai pas été capable d’être en bonne santé. » Ainsi commence par s’exprimer James Harden au moment de tirer un premier bilan de son expérience à Brooklyn. Le meneur de jeu avait fait le forcing pour quitter les Rockets, fin 2020, avant d’obtenir son ticket de sortie dans l’optique de former un trio fantastique avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Mais rien n’a fonctionné comme imaginé en raison de nombreux événements extra-sportifs, entre les blessures des uns et des autres, dont celles du gaucher, ou le refus de vaccination de Kyrie Irving. Résultat, le natif de Los Angeles n’y aura joué que 80 matchs, à cheval sur deux saisons, pour gagner une simple série de playoffs.

Mais au-delà des blessures, l’ancien MVP, transféré en cours de saison dernière à Philadelphie contre Ben Simmons notamment, pointe du doigt un autre aspect : « Je ne veux pas viser quelqu’un ou quoi que ce soit. C’est juste qu’il n’y avait pas de structure et même les superstars ont besoin de structure. C’est ce qui nous permet d’être les meilleurs joueurs et leaders dans nos franchises respectives. »

« J’ai simplement l’impression qu’en interne, les choses n’étaient pas ce que j’attendais quand j’essayais d’être transféré là-bas, développe Harden. Je pense que tout le monde le sait. Et je savais que les gens allaient parler et dire ‘Tu as quitté le navire’. Mais l’été suivant, l’autre superstar là-bas (Durant) voulait partir. Donc suis-je toujours le lâcheur ? »