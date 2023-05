James Harden dans le dur face à la défense des Celtics

Dans cette série entre Sixers et Celtics, il y a deux James Harden : celui du match 1, étincelant, avec ses 45 points, un record en carrière égalé. Et puis celui des deux matchs suivants où le barbu est sérieusement passé à côté. Après une sortie à 12 points et 2/14 aux tirs, il a enchaîné cette nuit avec 16 points, 11 passes et 6 rebonds, mais 3/14 aux tirs et 5 ballons perdus dans la défaite de son équipe (102-114).

« Je dois regarder les images mais j'ai plutôt de bons instincts basket. Je sais quand marquer et quand passer. Je suis donc presque sûr que beaucoup de ces choix étaient les bons », formule le gaucher qui n’avait jamais affiché un tel niveau de maladresse lors de deux rencontres consécutives. Cette différence de rendement peut s’expliquer par le traitement défensif réservé par ses adversaires. Après avoir été principalement défendu par Marcus Smart lors de la première manche, il doit maintenant se défaire de Jaylen Brown pour marquer.

« On fait en sorte de lui rendre la tâche difficile, rappelle Malcolm Brogdon. Il a surgi au premier match, il a été formidable et leur a offert le match. On ne veut plus qu'il joue comme ça, alors on doit être aussi physiques que possible avec lui. Il faut l'obliger à prendre des tirs difficiles et le mettre mal à l'aise. »

Aussi mal à l’aise, avec son tir ou ballon en main, soit-il, le barbu se doit de rester actif réclame son coéquipier, Joel Embiid. « On lui parle et on lui dit de continuer à shooter, d'être agressif, ne pas passer d'un extrême à l'autre, assure le pivot qui a, lui, retrouvé des couleurs (30 points et 13 rebonds). Certains soirs, tu vas rentrer beaucoup de tirs, beaucoup de tirs difficiles, et d'autres soirs, tu ne les réussiras pas. Il s'agit donc de trouver d'autres moyens d'avoir un impact sur le jeu. »