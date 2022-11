James Harden absent, Tobias Harris va devoir justifier son salaire

Quel est le joueur le mieux payé des Sixers ? Sachez que ce n'est pas Joel Embiid, ni James Harden, mais Tobias Harris avec plus de 37 millions de dollars par an ! C'est énorme, surtout au regard de sa production et ses prestations à 13.4 points de moyenne en 32 minutes. Mais l'ailier de Philadelphie va devoir se faire violence car il est attendu au tournant après l'annonce de la blessure d'Harden.

« De tous les membres de l'équipe, il est celui qui doit le plus s'habituer à ne pas toucher le ballon autant qu'il le faisait par le passé. Je crois que c'est vraiment ce qu'il essaie de faire », le défend Doc Rivers à la sortie du dernier match de son équipe, face aux Wizards. Plutôt adroit (48% aux tirs dont 45% de loin), Harris vient de signer un match complet à 16 points (6/12), 9 rebonds et 4 passes. Mais ça reste bien loin des standards d'un joueur aussi bien rémunéré.

« On veut toujours le trouver au poste lorsqu'il a un duel favorable », poursuit son coach qui assure qu'il y a des systèmes pour Harris. Sauf que dans les faits, il n'est que la 4e option en attaque, derrière Embiid, Harden et Maxey. Est-ce qu'il se sent sous-utilisé, voire sous-estimé ? « De temps en temps. Cela dépend de la personne à qui vous demandez. Si Coach Carlisle a dit ça, c'est une personne plutôt bien placée pour le dire. Je le prends comme un compliment, j'apprécie. »

Le coach des Pacers venait d'expliquer que "les gens ne parlent pas assez de Tobias Harris" et que "c'est un joueur formidable". Il va devoir le prouver pendant un mois, durée de l'indisponibilité de James Harden.