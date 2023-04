James Harden a puni la défense des Nets sur Embiid

Joel Embiid pris à deux ou trois par les Nets sur chaque action, les Sixers ont eu des espaces pour shooter de loin. Notamment grâce à James Harden, auteur de 23 points à 7/13 de loin et 13 passes décisives pour punir la stratégie de Brooklyn.

« Je pense que c’était l’un de ses meilleurs matchs comme ‘catcher’ (receveur) » explique ainsi Doc Rivers. « Je trouve qu’il a réalisé le match parfait ».

Les Sixers ont surtout bouclé le match à 21/43, avec 15 tirs à 3-points non-contestés, un record en playoffs depuis que la ligue enregistre ce type de données…

« C’est le MVP » répond James Harden sur la stratégie de Brooklyn. « Est-ce que vous préférez qu’il marque 40 points ? Ou nous laisser shooter ? Dans tous les cas, ça nous va. On sera prêt dans tous les cas. » I

l faut dire que les Sixers s’attendaient à cette stratégie de la part des Nets.

« On a travaillé sur ça toute la semaine », confirme Doc Rivers. « Je tire mon chapeau à Joel, parce qu’il a été patient, surtout en début de match, et on lui avait demandé de le faire. Il va marquer ses points, peu importe ce qui arrive. Et c’est arrivé. Mais quand il commence à rendre tout le monde meilleur autour de lui, et que James fait pareil, ça fait de nous une très bonne équipe. »