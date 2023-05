Jalen Brunson salué par Erik Spoelstra

Excellent dans le Game 5 avec 38 points, Jalen Brunson a récidivé dans le Game 6 à Miami, avec 41 points à 14/22 au shoot et 5/10 derrière l'arc. Le meneur de jeu de New York n'a malheureusement pas été soutenu par ses coéquipiers, notamment RJ Barrett et Julius Randle. « Comment se fait-il que ce mec ne soit pas un All-Star ou All-NBA ? », demande avec étonnement Erik Spoelstra. « Il devrait faire partie de l’une de ces équipes. J’aurais aimé qu’il soit encore à l’Ouest. Il faut le respecter en tant que compétiteur. Il est comme beaucoup de nos gars dans le vestiaire, il a une volonté de fer. »

Le joueur regrette néanmoins un moment de son très bon match : sa perte de balle à vingt secondes de la fin, alors que les Knicks avaient encore une chance d'égaliser. Sa passe fut interceptée par Kyle Lowry. « Nous étions menés de deux points, nous avions la balle. J’aurais dû nous donner une chance de tenter un tir. Une perte de balle à ce moment-là, c’est inacceptable de ma part. »

Pour sa première année à New York, Brunson a porté son équipe en playoffs. Il a notamment tourné à 31 points de moyenne à 50% de réussite au shoot dans cette demi-finale de conférence face au Heat. « Je pense que nous avons fait beaucoup de belles choses cette saison. Nous voulions évidemment continuer à jouer. Cela fait un peu mal et c’est évidemment un apprentissage, mais si vous ne gagnez pas, alors vous perdez. Je suis vraiment heureux de faire partie des Knicks, New York a été incroyable et les fans ont été incroyables. Cette saison a été une expérience formidable pour moi et ma famille et je suis déjà enthousiaste pour l’année prochaine. »