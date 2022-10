Jalen Brunson, les mains en or des Knicks

Cela faisait des années que les Knicks étaient à la recherche d'un très bon meneur de jeu pour retrouver les sommets. Il y a eu des échecs, comme Kemba Walker ou même Frank Ntilikina, et finalement ils l'ont peut-être trouvé avec Jalen Brunson. Ils ont mis le prix fort : 106 millions de dollars sur quatre ans. Mais l'intéressé ne déçoit pas, et l'ancien meneur de Dallas a débuté la saison par une performance rare : aucune balle perdue après deux matches.

C'est évidemment remarquable pour un meneur de jeu, et d'autant plus qu'il a passé 64 minutes sur le terrain. La nuit dernière, face aux Pistons, il a cumulé 17 points et 6 passes. Après deux matches, face à Memphis et Detroit, il a déjà distribué 15 passes, et son coach est évidemment ravi de pouvoir compter sur un tel relais sur le terrain.

Brunson, le patron qui manquait aux Knicks

"Il a une grande compréhension du jeu, et je pense que c'est sans doute la chose la plus importante" souligne Tom Thibodeau après la large victoire des Knicks face aux Pistons. "Je pense aussi que la façon avec laquelle vous gérez et contrôlez le jeu est un autre point fort. Mais généralement, lorsque vous analysez les pertes de balles, elles entrent dans l'une des deux catégories suivantes : soit il s'agit de passes risquées ; soit vous faites trop de un contre un. Lui comprend très bien quand il faut pénétrer et quand il faut passer."

Dans une formation qui a peu évolué pendant l'intersaison, Brunson apparaît aujourd'hui comme le chaînon manquant. Celui qui place ses coéquipiers pour lancer ses systèmes, qui pénètre quand c'est nécessaire, et qui soulage ainsi RJ Barrett et Julius Randle dans les responsabilités offensives.

"Il est toujours en train d'analyser et de lire le jeu" poursuit Thibodeau. "Souvent, il sait lorsqu'il y a un bon 'mismatch" ou quelque chose qui peut vous permettre de prendre le dessus. Son intelligence est sans doute son plus grand atout, et il a toujours été comme ça. Il était comme ça au lycée, à l'université et chez les pros."