Jalen Brunson et Domantas Sabonis nommés "Joueurs de la semaine"

Pour une fois, ce ne sont pas des grandes stars qui sont couronnées « Joueurs de la semaine » en NBA. Pas de LeBron James, Giannis Antetokounmpo ni de Stephen Curry ou encore moins de Luka Doncic.

Pour la conférence Est, c'est Jalen Brunson qui est salué, et c'est la première fois de sa carrière. Le meneur de jeu des Knicks a terminé la semaine avec 34.8 points de moyenne, en étant très adroit (50 % à 3-pts), et New York a remporté trois matches sur quatre. Et lors de la seule défaite, l'ancien de Dallas a marqué 44 points, son record en carrière, face aux Bucks.

Du côté de la conférence Ouest, la ligue a récompensé, pour la troisième fois, un des joueurs les plus solides de la saison : Domantas Sabonis. Le Lituanien des Kings enchaîne les grosses performances puisqu'il a tourné à 18.5 points, 14.3 rebonds et 10.3 passes par match ! Et Sacramento n'a pas perdu une seule des quatre rencontres de la semaine.