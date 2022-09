Jae Crowder va-t-il rester chez les Suns ?

Que se passe-t-il entre Jae Crowder et les Phoenix Suns ? Durant l’été, l’ailier a ainsi envoyé plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, insinuant qu’il allait quitter Phoenix. Hier, il a recommencé en étant beaucoup plus clair car lorsqu’un journaliste local a listé les grandes questions du « training camp » dans l’Arizona, notamment sur le fait de savoir qui de Jae Crowder ou Cam Johnson serait titulaire, l’ailier de 32 ans a répondu : « 99 (son numéro) ne sera pas là » avant d'effacer son tweet.

L’ancien des Boston Celtics ou du Miami Heat a-t-il l’intention de zapper le « training camp » ou insinue-t-il plutôt qu’il va être transféré puisque son nom est apparu dans de nombreuses rumeurs ces derniers temps, notamment lors de discussions autour de Bojan Bogdanovic, finalement transféré à Detroit ?

Réponse dans les prochains jours, alors que le GM du club, James Jones, avait récemment tenté de tempérer l’influence des tweets énervés de son joueur.

« C'est du bruit. Je ne traduis pas dans les actions des gens. Je ne traduis pas dans leurs actions, leurs mots. Il y a tellement de bruit. Il y a tellement de manque de contexte qui va avec les conversations. Vous vous retrouvez à essayer de déchiffrer, de filtrer le bruit et de comprendre ce qui est réel, ce qui est vrai, dans quel contexte et dans quel cadre. C'est un exercice stérile. Pour moi, ce n'est que du bruit. Et quand vous pouvez éliminer le bruit, vous revenez à ce que nous faisons. Jouer au basket. Être compétitif. Le reste, ce n’est pas globalement pertinent. Je n'y prête pas attention, pour être honnête avec vous. »