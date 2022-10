Jae Crowder serait dans le viseur des Bucks

Comme attendu, les Suns ont commencé leur saison sans Jae Crowder. Le joueur n'est pourtant pas blessé, mais il a été volontairement mis à l'écart depuis presque un mois maintenant. Il avait annoncé lui-même la nouvelle sur les réseaux sociaux et cette situation est acceptée par les deux camps. L'intérieur est par conséquent éloigné des parquets, dans l'attente de son futur transfert.

Comme il est disponible depuis quelques semaines, plusieurs équipes ambitieuses ont manifesté un certain intérêt pour l'ancien joueur des Celtics. On peut lister Boston justement, Dallas ou encore Cleveland. Sans oublier Atlanta qui a été encore plus loin en entamant des discussions avec les dirigeants de Phoenix afin de trouver un accord.

D'après les dernières rumeurs, deux nouvelles équipes peuvent s'ajouter à cette liste et auraient ainsi Crowder dans leur viseur : Milwaukee et Miami. Les Bucks ont même discuté avec les Suns, sans doute pour trouver un remplaçant à P.J. Tucker qui a quitté la franchise en 2021, après avoir remporté le titre.

Il est logique pour ces deux formations de vouloir enrôler l'intérieur de 32 ans. Il reste un précieux joueur d'équipe, un bon shooteur et un excellent défenseur, avec en plus une solide expérience des grandes matches. Il a en effet disputé (et perdu) les Finals en 2020 avec Miami contre les Lakers, puis en 2021 avec Phoenix, face aux Bucks.