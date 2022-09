Jae Crowder sacrifié pour faire venir Bojan Bogdanovic ?

Il pourrait y avoir du mouvement du côté de Phoenix avant le début de la saison régulière, le 18 octobre prochain. Selon les informations d'ESPN, les dirigeants de la franchise de l'Arizona négocient et échangent depuis quelques temps et c’est Jae Crowder qui serait sur le départ.

L'intérieur est un joueur d'expérience, précieux dans un collectif et surtout, il n'a plus qu'une année de contrat et sera libre en 2023. Il est donc une monnaie d'échange intéressante. Si les Suns discutent en ce moment, ce serait notamment pour faire venir Bojan Bogdanovic car les finalistes 2021 auraient ciblé l'ailier du Jazz ces dernières semaines.

Ce ne sera pas facile de le faire venir pour autant car si Danny Ainge et la franchise de Salt Lake City sont en effet prêts à transférer Bogdanovic, ils espèrent en échange de bons tours de Draft, afin de reconstruire pour l'avenir, après les transferts de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Sauf que, comme les résultats sont bons chez les Suns, la franchise de Phoenix n'a guère de munitions dans ce domaine à proposer au Jazz.