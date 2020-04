Jacques Monclar raconte… quand il a emmené Magic à la plage

"Je me suis retrouvé à passer deux journées assez incroyables avec Magic Johnson à Antibes, en juillet 1992. Les joueurs américains étaient en préparation des Jeux de Barcelone à Monaco et on avait un ami commun dans le staff de Team USA, Josh Rosenfeld, qui travaillait à la NBA. Il m’a dit que Magic voulait visiter Antibes, aller à la plage, etc…

Après un entraînement, je prends une voiture, Magic est dans la voiture de derrière et on arrive au port d’Antibes. Par des amis, on a accès au bateau du maire, et grâce à un autre ami qui tient une plage, on bloque la plage. Au retour, le maire d’Antibes, Pierre Merli, était aux commandes du bateau, et il y avait aussi Andy Bernstein (célèbre photographe de la NBA, ndlr) à bord. On a ensuite ramené Magic à Monaco et on est repartis sur Antibes. Et on est allés le retrouver ensuite pour passer la soirée. Et ça a duré… Et Magic, il est comme il joue : c’est un soleil.

"Les Rolling Stones en déplacement"



On s’est ensuite revus à Barcelone, où j’ai eu accès au "Fort Knox" du basket : l’hôtel de la Dream Team, sur les Ramblas. C’était incroyable de les voir avec femmes et enfants, ils pouvaient jouer à la console, au billard, au poker, au blackjack… Ils avaient une vie dans l’hôtel qui était très organisée.

Et puis cette équipe-là, c’était quand-même les Rolling Stones en déplacement. Quand Charles Barkley est allé se balader sur les Ramblas pendant les Jeux, il a quasiment déclenché une émeute, il y avait eu un énorme attroupement. C’était assez invraisemblable. Et puis il y avait les joueurs des équipes adverses qui arrivaient avec leurs appareils photo pour photographier les mecs. C’était une espèce de rapprochement des mondes totalement improbable.

"Quelques becs ouverts"



Et j’ai pu assister à deux entraînements de la Dream Team. C’était l’excellence totale. Magic, lui, était dans une période particulière de sa vie. Après avoir été champion NCAA et cinq fois champion NBA, il voulait être champion olympique. Ce qu’il n’avait jamais été, contrairement à Michael Jordan ou Patrick Ewing par exemple.

Et il était aussi dans un mode où il savait qu’il était, comme Larry Bird, un peu au bout de la route. Après, ça n’empêchait pas qu’à l’entraînement, il y avait quelques becs ouverts. Même si ce n’était pas en permanence. Parce que le trash-talk, ce n’est pas en permanence, sinon ce n’est plus du trash-talk. Mais oui, ils ne se rataient pas.

Et pas qu’à l’entraînement, dans la vie aussi. Mais c’était la meilleure équipe de tous les temps, et ça a aussi coïncidé avec ma première expérience de consultant lors de ces Jeux de Barcelone. Une première assez incroyable…"