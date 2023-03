Jabari Smith Jr. commence à régler la mire

Saison rookie compliquée pour Jabari Smith Jr. L’ailier fort se voyait premier choix de la Draft, à Orlando. Au pire deuxième à Oklahoma City. Finalement, il s’est retrouvé troisième et donc à Houston. Dans une équipe en totale reconstruction, en manque de cadre, où il a bien du mal à trouver sa place et de l’adresse au tir.

"Il faut qu'il garde confiance en son tir. Je veux qu'il tire quand il est démarqué" explique Stephen Silas, son coach. "C'est difficile. C'est comme un batteur au baseball qui est au fond du trou... Cela fait partie de ces choses, et il a besoin de voir la balle rentrer quelques fois. Que ce soit un lay-up ou un lancer, ou de mettre ses 3-points à l'entraînement. J'espère que ça l'aidera pour la suite."

Le All-Star Break lui a toutefois fait du bien. Surtout depuis quelques matchs, puisqu’il tourne à 50% aux tirs et 42% à 3-points sur les cinq dernières rencontres. Et qu’il a notamment inscrit un tir de loin très difficile pour envoyer les Rockets et les Pacers en prolongation.

"Oh oui, ça fait du bien, clairement" explique-t-il sur son regain de réussite. "Vous savez, j'ai simplement confiance en mon travail, je corrige ce que je vois, et je reste confiant."

Le fruit d’un travail patient, qui commence à payer.

"J'ai l'impression que lorsque les choses ne vont pas notre sens, on commence à trop réfléchir, et cela peut vous affecter" conclut-il. "Ce n'était pas nécessairement une question de confiance, mais plutôt une question de réflexion. John Lucas (assistant) me dit que j'essaie parfois d'être parfait. J'essaie juste de ne pas être trop dur avec moi-même et de continuer à avoir confiance.”