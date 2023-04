Ja Morant veut franchir un cap comme leader

"Il va y avoir un retour à la réalité. Ils vont comprendre que c’est bien plus difficile de gagner. Vu comment ils parlent, ils feraient mieux de perdre cette insouciance, car il vaut mieux comprendre l’importance de ces moments." Ces mots sont signés Draymond Green et ils datent d'il y a un an. A l'époque, l'intérieur des Warriors mettait en garde les jeunes Grizzlies sur leur attitude et leur arrogance. Et il avait raison...

Ja Morant et Dillon Brooks ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup chambré. Et aujourd'hui, ils sont en vacances ! Et ils ont même les fesses rougies avec cette défaite de... 40 points !!! Pour Morant, le point final d'une saison très compliquée entre des frasques extra-sportives et une attitude discutable sur le terrain.

Devenir un joueur exemplaire

« Comme je l’ai déjà dit, je retiens des choses en dehors du terrain et sur le terrain. Il s’agit simplement d’être discipliné. En dehors du terrain, il s’agit de prendre de meilleures décisions. Sur le terrain, il s’agit d’être encore plus concentré » explique-t-il. « Être le leader de l’équipe, cela commence par moi. Quelle que soit la façon dont j’aborde une situation, je sais que mes gars suivront. Je dois juste être meilleur dans ce domaine. »

Un domaine dans lequel ne peut rien faire, les blessures. Les Grizzlies ont été durement touchés pendant toute la saison, et Morant ne l'oublie pas. « Avec Steven, on n’aurait pas eu ce problème au rebond dans cette série, et avant qu’il se blesse, c’était l’un des meilleurs rebondeurs de la NBA. Quant à Brandon, on sait ce qu’il apporte en sortie de banc, et c’est un intérieur de plus qui peut nous aider au rebond et au scoring. Luke nous permet d’écarter le jeu et il met des tirs. Même moi, vous savez que je n’étais pas à 100%… »