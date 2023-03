Ja Morant suivi par un spécialiste de la santé mentale

Quand reverra-t-on Ja Morant sur un terrain ? Pour l'instant, les Grizzlies évoquent une absence pour quatre matches supplémentaires, et en théorie, il devrait donc rejouer vendredi face aux Spurs. Mais ça n'a prend pas le chemin puisque ESPN révèle que le joueur est actuellement en Floride, où il a intégré un programme de soutien psychologique, afin de se faire aider mentalement. C'est ce qu'il avait réclamé après avoir été filmé avec une arme à la main en boîte il y a 15 jours. « Je vais prendre un peu de temps pour obtenir de l’aide et travailler afin d’apprendre de meilleures méthodes pour gérer le stress et mon bien-être général » avait-il déclaré.

Blanchi par la police du Colorado, Morant est toujours sous le coup d'une enquête de la NBA. Deux semaines après les faits, rien n'a filtré, et on ne sait pas si le meneur des Grizzlies avait cette arme dans ses bagages au moment du déplacement de son équipe vers Denver. Si c'est le cas, il risque une très lourde suspension, et on parle de plusieurs dizaines de matches.

En attendant, le joueur reste en contact avec ses coéquipiers et son coach, prêt à revenir dès qu'il ira mieux. « Ja est pleinement engagé et impliqué dans ce processus, il est prêt pour tout ce qui arrivera », assure Taylor Jenkins, le coach de Memphis, tandis que Tyus Jones, sa doublure à la mène, pense que cet incident et ce recul sont un mal pour un bien.

"Son état d'esprit était très bon jusqu'à présent quand je lui ai parlé", révèle-t-il. "C'est un moment particulier. Il arrive des moments dans la vie où il faut penser à soi-même, avant sa famille, avant le basket-ball, avant beaucoup d'autres choses, et je ne sais pas si beaucoup de joueurs ont déjà fait ça. C'est un moment où il commence à aller de l'avant, et je pense qu'il en a profité, j'espère qu'il en profite, et ce sera bien pour lui. Le basket sera là. Nous le soutenons. Il le sait, et c'est exactement ce que j'essaie de lui répéter."