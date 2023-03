Ja Morant soulagé d’avoir retrouvé les parquets

« Ça fait chaud au cœur. » Ja Morant a apprécié la réaction de son public. Après avoir purgé sa suspension de huit matchs, le meneur des Grizzlies a été ovationné lors de son entrée en jeu cette nuit face aux Rockets. « Je suis évidemment reconnaissant de cet accueil, et de tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période, témoigne-t-il. Ça m’a définitivement aidé à me sentir mieux. Ça a facilité les choses avec tout ce qui s’est passé. C’était super d’être de revenir au jeu. Je suis très content et encore plus d’avoir obtenu cette victoire. »

Auteur de 17 points, 5 passes et 2 interceptions en 24 minutes de jeu, le meneur avait réclamé à sortir du banc. « Je ne voulais pas revenir et perturber notre alchimie, justifie-t-il. J’ai évidemment fait des séances vidéo à mesure que mon retour se rapprochait. J’ai vu comment les gars jouaient ensemble. C’est toujours différent de voir la vidéo et d’être avec eux sur le terrain. J’ai donc voulu revenir tranquillement dans le rythme de notre attaque. Je reprends mes marques. »

Après la victoire de son équipe, l’intéressé a été interviewé par la télévision avec sa fille dans les bras. Cette dernière portait un sweat-shirt à l’effigie de son père et de son grand-père avec ce mot inscrit en gros : « rédemption ». « C’était l’idée de ma famille, raconte Morant. C’est pour annoncer mon retour après toutes les choses négatives qui ont été dites sur moi cette dernière année et demie. J’ai le sentiment de devoir faire ma rédemption. Cela aurait pu être pire, mais j’ai obtenu une seconde chance. Je veux la saisir et montrer qui est vraiment Ja en tant que personne. »