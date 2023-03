Ja Morant peut compter sur le soutien de Kyrie Irving

S'il ne s'est jamais filmé avec une arme à la main, Kyrie Irving défraie la chronique depuis plusieurs années par son comportement et ses déclarations. Et quand un de ses confrères a des problèmes extra-sportifs et qu'il devient la cible de toutes les critiques, Irving monte au créneau pour le défendre. C'est qu'il a fait il y a 10 jours en apportant son soutien à Ja Morant, et mardi soir, il a profité de la rencontre entre Memphis et Dallas pour lui en toucher deux mots lors d'une longue et franche accolade.

« Je crois que toute épreuve de la vie forge le caractère. Surtout lorsque vous êtes confronté à des difficultés particulières aux yeux du public, et que les médias sont attirés par tout ce qu’on fait, pour leurs prochains articles » a réagi Kyrie Irving. « Je ne veux pas laisser entendre quoi que ce soit sur chacun des journalistes, mais c’est simplement comme ça que je vois les choses de mon point de vue, à savoir qu’il y a eu une accumulation de jugements sur Ja. Il y a eu une accumulation de jugements sur ce que je faisais, et il y a généralement une accumulation de jugements de la part du tribunal de l’opinion publique ».

Sans surprise, Irving s'en prend à la presse avec qui il entretient des rapports très compliqués depuis quelques années, mais il préfère aussi se concentrer sur Morant, qui n'a que 23 ans, et la plus belle des carrières devant lui. « Pour Morant, le premier choc a été de faire face à l’opinion publique et à tout le battage médiatique qui en découle, mais aussi à l’émotion d’un véritable être humain » conclut le meneur des Mavericks. « C’est un aspect qui m’intéresse. C’est là que je mets toute mon énergie. J’ai souhaité bonne chance à sa famille, je lui ai souhaité bonne chance, et je prie pour qu’il soit bien dans sa tête. J’étais heureux de le voir sur le terrain aujourd’hui. Et je veux juste qu’il s’en sorte. Il a une longue carrière devant lui. Je pense que personne ne devrait contrôler autre chose que soi-même. »