Ja Morant encore suspendu pour une histoire d'arme à feu

Est-ce que Ja Morant sera présent à la rentrée sur les terrains ? La question mérite d'être posée puisque le meneur All-Star va sans doute écoper d'une sanction exemplaire de la NBA, et elle pourrait se compter en dizaines de matches de suspension. La raison est simple : la nuit dernière, Morant est apparu dans un live sur Instagram à nouveau avec une arme à feu à la main !

C'est la deuxième fois en deux mois, et c'est peut-être la fois de trop. A Memphis, on a déjà annoncé que le joueur était suspendu de toutes activités liées à la franchise. Pour sa part, la NBA a ouvert une enquête, et elle attend sans doute d'avoir la version du joueur et de connaître les conditions de cette vidéo pour se prononcer.

Quoi qu'il en soit, Morant est un récidiviste et il n'a pas tenu sa promesse faite à Adam Silver en mars dernier. Suspendu seulement huit matches après s'être montré avec une arme à feu dans une boîte du Colorado début mars, Morant avait expliqué qu'il avait retenu la leçon, et voici ce qu'il avait déclaré après ce premier incident.

« Je ne suis pas comme ça… Je n’approuve pas la violence, ni aucun type de violence, mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. J’ai commis une grave erreur. Je vois l’image que j’ai donnée de moi-même avec mes erreurs récentes. Mais à l’avenir, je montrerai à tout le monde qui je suis vraiment, ce que je suis et je changerai cette image. [Cette vidéo], c’était une tentative d’être libre. J’ai utilisé cela comme une échappatoire, ce que je n’aurais pas dû faire. Je suis une personne totalement différente de ce qui a été montré dans les médias. C’est mon travail maintenant. C’est pour cela que j’ai pris ce temps, pour devenir un meilleur Ja, pour que tout le monde puisse vraiment voir qui est Ja et savoir de quoi il s’agit ».