Ja Morant en retrait dans le jeu des Grizzlies

Sur l’ensemble de sa saison, Ja Morant affiche une moyenne de 26,5 points avec 20 tirs pris chaque soir. Depuis son retour de suspension, liée à la diffusion d’images où il s’expose avec une arme ? Un peu moins de 21 points de moyenne, avec quatre tirs de moins. Il ne faut pas chercher très loin l’explication.

En son absence, d’autres joueurs de l’équipe, comme Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane, ont pris leurs responsabilités pour compenser. « Pour moi, il s’agit de s’habituer à ne plus être l’option principale, convient le meneur de jeu. Il faut juste que je trouve ma place. Jaren et Desmond ont pris ce rôle en main. Il suffit de leur donner le ballon et quand j’ai ma chance, je la saisis. »

Cet ajustement s'est fait après une mise au point effectuée avec son coach, Taylor Jenkins. « On en a parlé avec Ja quand il est revenu dans l’équipe, au regard de la manière de jouer de l’équipe. Vu qu’il n’était plus avec l’équipe, il ne participait plus à nos réunions et tout ça, on lui a fait un résumé de la situation, en lui disant à quel point ses coéquipiers jouaient bien, Jaren en particulier, qui a été l’un des principaux joueurs dont nous avons parlé », rapporte le technicien.

Le résultat ? « Dans le rythme du jeu et sur des systèmes, il a fait du bon boulot sur ses deux premiers matchs en continuant d’impliquer Jaren, Desmond Bane, Luke Kennard, et d’autres, félicite Jenkins en parlant de sa superstar. Il a bien conscience de notre manière de jouer désormais, et c’est aussi à moi de faire en sorte de mettre JJJ en confiance rapidement dans les matchs et ne pas attendre le début de nos premières rotations. »