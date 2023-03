Ja Morant a compris qu'il pouvait tout perdre...

Ja Morant a évité le pire, et après avoir appris qu'il n'était suspendu que pour huit matches par la NBA, le meneur All-Star a pris la parole pour s'expliquer sur cette vidéo postée le 3 mars dernier où on le voyait avec une arme à feu. Un incident de plus alors que lui et son camp, son père inclus, ne cessent de se faire remarquer depuis juillet dernier.

"Franchement, j'ai le sentiment que nous nous sommes mis nous-mêmes dans cette situation avec nos erreurs passées, et maintenant il est normal que nous nous concentrions et que nous nous attachions à être plus intelligents et plus responsables" promet Morant. "J'ai l'impression que par le passé, nous ne savions pas ce qui était en jeu. Et maintenant, j'ai enfin eu le temps de me rendre compte de tout, de m'isoler et je m'en rends compte maintenant. Je me rends compte de ce que j'ai à perdre, et pour nous en tant que groupe, de ce que nous avons à perdre. Il s'agit simplement d'être plus responsable, plus intelligent et de ne pas prendre de mauvaises décisions."

Mais pourquoi s'être filmé avec une arme, et l'avoir publié sur Instagram à la vue de millions de personnes ? "[Cette vidéo], c'était une tentative d'être libre. J'ai utilisé cela comme une échappatoire, ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle j'ai pris de nombreuses mauvaises décisions dans le passé, et ça ne me caractérise pas vraiment. Je suis une personne totalement différente de ce qui a été montré dans les médias. C'est mon travail maintenant. C'est pour cela que j'ai pris ce temps, pour devenir un meilleur Ja, pour que tout le monde puisse vraiment voir qui est Ja et savoir de quoi il s'agit".

Après une semaine passée auprès de spécialistes pour subir une thérapie express, il assure qu'il se sent bien mieux, et qu'il est prêt à reprendre le cours de sa carrière. "Personnellement, je me sens bien mentalement, comme je ne l'avais pas été depuis de nombreuses années. Je suis dans une situation où je me sens très à l'aise. Je parlais constamment à des thérapeutes. J'ai fait des exercices de respiration contre l'anxiété, différentes choses pour m'aider à gérer cela et à libérer mon corps de toutes ces choses. J'ai commis une terrible erreur en entrant dans cette boite et en faisant ce Live. Je me suis mis dans une mauvaise situation, et ma fille avec. Parfois, ma fille m'en parle quand elle a passé une mauvaise journée, et je me suis dit que je pouvais faire comme elle, et en parler à quelqu'un."