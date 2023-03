Isaiah Thomas attend une nouvelle chance en NBA

Isaiah Thomas n’a pas joué en NBA cette saison. Pourtant, le meneur assure qu’il n’a pas fait de croix sur la Grande Ligue, espérant toujours pouvoir y revenir.

« Je me tiens prêt. J'espère que le téléphone sonnera bientôt » explique-t-il. « Mais vous me connaissez, je m'occupe de ma famille et je m’entraîne. Je reste prêt, je reste aussi positif que possible dans cette situation. Évidemment, je veux toujours jouer en NBA, alors je vais travailler pour cela jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Jour après jour, je me prépare en essayant de garder mon mental aussi affûté que possible pendant cette période. Je fais deux sessions de base par jour, comprenant deux ou trois heures chacune ».

La saison dernière, il avait disputé 22 matchs pour trois franchises différentes : les Lakers, les Mavericks et les Hornets, en tournant en moyenne à 8.4 points en 15 minutes de jeu. Pas de quoi lui permettre de trouver un spot cette saison.

« Je pense qu'à ce stade de ma carrière, mon rôle sera probablement d'être un vétéran, d'enseigner aux gars comment être professionnels et de me tenir prêt lorsque mon nom sera appelé » reconnait-il. « Je n'ai que 34 ans, mais je n'ai pas beaucoup joué ces trois dernières années, ce qui fait que mon corps n'a pas été trop sollicité. L'opération de 2020 a réglé le problème de la hanche, et mon corps a vraiment 31, 32 ans. J’ai encore en moi des années pour jouer à un haut niveau. Mais ce n'est pas ce que je recherche : je veux être capable de jouer en NBA et de voler de mes propres ailes. C'est vraiment ce que je veux. Je veux pouvoir jouer deux ou trois ans de plus, et si mon nom est appelé, je sais que je peux produire à un haut niveau. Je le sais parfaitement ».