Ime Udoka suspendu un an par les Celtics !

Les Boston Celtics viennent d’annoncer la suspension de leur coach, Ime Udoka, pour un an, la décision sur son avenir futur sur le banc du club étant repoussée à plus tard. En attendant, c’est son assistant, Joe Mazzulla, âgé de seulement 34 ans, qui va prendre la direction de l’équipe, qui semblait jusqu’à présent favorite pour le titre.

« Je veux m'excuser auprès de nos joueurs, des fans, de toute l'organisation des Celtics et de ma famille pour les avoir laissés tomber » a réagi Ime Udoka. « Je suis désolé de mettre l'équipe dans cette situation difficile, et j'accepte la décision de l'équipe. Par respect pour toutes les personnes impliquées, je n'aurai pas d'autres commentaires »

Pour Boston, qui venait d’atteindre les finales avant de se renforcer avec les arrivées de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, c’est un vrai coup de massue alors qu’Ime Udoka a été suspendue pour avoir « enfreint le règlement intérieur » en entretenant une relation extra-conjugales consentie avec une membre de son staff.

Reste que selon The Athletic, la liaison était connue depuis juillet et n’aurait posé problème à Boston que lorsque la femme en question se serait plaint des « commentaires non désirés » d’Ime Udoka à son égard. Entretenant une série d’entretiens et la sanction du club…