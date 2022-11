Ime Udoka n'a toujours pas signé aux Nets

Est-il judicieux de s'ajouter un autre problème alors que la franchise est en pleine crise ? C'est sans doute ce que certains dirigeants des Nets ont dit au propriétaire Joe Tsai alors que ce dernier a pris contact avec les Celtics pour engager Ime Udoka comme entraîneur. Selon le journaliste Marc Stein, des "voix" s'élèvent au sein de la franchise pour s'opposer à cette arrivée, et elles font pression sur la direction.

Pourquoi la venue d'Udoka pose problème ? Parce qu'il est suspendu pour un an par les Celtics après avoir eu une relation avec une employée de la franchise. Certes, il a été sanctionné et Boston ne s'opposera pas à son départ, mais les Nets doivent déjà composer avec l'affaire Kyrie Irving, suspendu au moins cinq matches pour avoir partagé sur les réseaux sociaux du contenu antisémite, et avoir refusé, dans un premier temps, de s'excuser.

Jacque Vaughn assure l'intérim

Sur le plan sportif, le choix d'Udoka ne souffre pourtant d'aucune contestation. Il vient de mener les Celtics en finale NBA, il a été formé par Gregg Popovich et il a été assistant aux Nets. Il connaît donc bien les joueurs et les dirigeants, et son fort caractère et son profil défensif seraient parfaits pour relancer une équipe moribonde.

Mais est-ce bien le bon moment, pour l'image de la franchise, d'engager un entraîneur suspendu ? Pour l'instant, son arrivée n'est toujours pas officialisée, et c'est Jacque Vaughn qui se charge de l'intérim. Et ça se passe plutôt bien puisque les Nets ont gagné leurs deux matches, avec même une victoire record de 42 points à Washington !